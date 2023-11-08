ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16, - Повітряні сили

Середа 08 листопада 2023 03:33
UA EN RU
В Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16, - Повітряні сили Фото: речник Повітряних сил України Юрій Ігнат (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Румунії продовжують готувати навчальні центри для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пізніше такі бази створять і в Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що центр підготовки необхідно забезпечити авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також двомісними навчально-бойовими літаками F-16.

"Партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують всю необхідну інфраструктуру", - повідомив Ігнат.

Пізніше, за словами речника, Україна теж буде повинна створити подібну інфраструктуру.

F-16 для України

Politico Лара Селігман повідомляло, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США.

При цьому 22 жовтня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що українські пілоти найближчим часом пересядуть з авіатренажерів на справжні винищувачі F-16. Щоправда, у супроводі інструкторів.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.

А вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16 Румунія Воздушные силы Украины
NEWS
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
Чекає морозів. У ГУР назвали кількість ракет, які вже накопичила Росія
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки