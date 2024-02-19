Українські перевізники готують протести на трьох КПП у відповідь на польську блокаду

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України та врешті - підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану", - сказав Михалевич.

За його словами, ситуацію з блокуванням досі не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому українські перевізники вимушені вдаватися до таких дій

Він зазначив, що мирна акція розпочнеться 20 лютого о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

Михайлевич додав, що ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Він наголосив, що акція проводитиметься цілодобово до 15 березня або ж до розблокування кордону польськими фермерами.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

При цьому, як розповіли у ДПСУ, польські протестувальники блокують рух лише для вантажівок й обіцяли пропускати легкові автомобілі та автобуси.

Додамо, 19 лютого міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади пасажирського транспорту.

Що відбувається на україно-польському кордоні і як це коментують по обидва боки - читайте в матеріалі РБК-Україна.