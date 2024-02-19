Украинские перевозчики готовят протесты на трех КПП в ответ на польскую блокаду

"Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины и, наконец, подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения", - сказал Михалевич.

По его словам, ситуацию с блокировкой до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому украинские перевозчики вынуждены прибегать к таким действиям.

Он отметил, что мирная акция начнется 20 февраля в 12:00, одновременно около трех международных автомобильных международных пунктов пропуска: "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини".

Михайлевич добавил, что ОО "МАПУ" будет обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков.

Он подчеркнул, что акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта или же до разблокирования границы польскими фермерами.

Блокада границы

Напомним, ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".

Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".

При этом, как рассказали в ГПСУ, польские протестующие блокируют движение только для грузовиков и обещали пропускать легковые автомобили и автобусы.

Добавим, 19 февраля министр инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады пассажирского транспорта.

Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон - читайте в материале РБК-Украина.