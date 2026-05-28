UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські оператори дронів "зламали" сценарій навчань НАТО, - Politico

15:59 28.05.2026 Чт
2 хв
Сімнадцять військових проти двох десятків танків і шведам довелося починати все заново
aimg Валерія Абабіна
Фото: Українські військові показали НАТО силу дронів на навчаннях ( Getty Images)

Під час навчань у Швеції українські оператори дронів настільки ефективно "знищували" умовного супротивника, що частину сценарію довелося перезапускати тричі.

За словами 24-річного оператора дрона з центральної України з позивним Тарік, його група з 17 військових застосувала безпілотники для ураження умовних сил противника. Через це шведським військам тричі довелося перезапускати частину навчань.

"У нас була місія зі сценарієм... до 20 бойових танків атакували в рамках механізованого штурму", - розповів він.

За словами Таріка, з повітря умовний супротивник не мав шансів залишитися непоміченим.

"Я просто летів на своєму безпілотнику - я бачив їх усіх, тож це були легкі мішені", - сказав військовий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в НАТО визнали цінність українського досвіду дронової війни. За словами представника Альянсу, союзникам є чого повчитися в України, особливо у сфері застосування безпілотників, з огляду на можливу війну в Європі.

Дроновий досвід ЗСУ переймають і американські військові. Зокрема, армія США вчиться визначати дрони на слух - за прикладом України, яка будує мережі акустичних сенсорів для виявлення безпілотників ще на підльоті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОЗбройні сили УкраїниДрони