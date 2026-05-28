Українські оператори дронів "зламали" сценарій навчань НАТО, - Politico

Під час навчань у Швеції українські оператори дронів настільки ефективно "знищували" умовного супротивника, що частину сценарію довелося перезапускати тричі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами 24-річного оператора дрона з центральної України з позивним Тарік, його група з 17 військових застосувала безпілотники для ураження умовних сил противника. Через це шведським військам тричі довелося перезапускати частину навчань.
"У нас була місія зі сценарієм... до 20 бойових танків атакували в рамках механізованого штурму", - розповів він.
За словами Таріка, з повітря умовний супротивник не мав шансів залишитися непоміченим.
"Я просто летів на своєму безпілотнику - я бачив їх усіх, тож це були легкі мішені", - сказав військовий.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в НАТО визнали цінність українського досвіду дронової війни. За словами представника Альянсу, союзникам є чого повчитися в України, особливо у сфері застосування безпілотників, з огляду на можливу війну в Європі.
Дроновий досвід ЗСУ переймають і американські військові. Зокрема, армія США вчиться визначати дрони на слух - за прикладом України, яка будує мережі акустичних сенсорів для виявлення безпілотників ще на підльоті.