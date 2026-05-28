Украинские операторы дронов "сломали" сценарий учений НАТО, - Politico

Во время учений в Швеции украинские операторы дронов настолько эффективно "уничтожали" условного противника, что часть сценария пришлось перезапускать трижды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам 24-летнего оператора дрона из центральной Украины с позывным Тарик, его группа из 17 военных применила беспилотники для поражения условных сил противника. Из-за этого шведским войскам трижды пришлось перезапускать часть учений.
"У нас была миссия со сценарием... до 20 боевых танков атаковали в рамках механизированного штурма", - рассказал он.
По словам Тарика, с воздуха условный противник не имел шансов остаться незамеченным.
"Я просто летел на своем беспилотнике - я видел их всех, поэтому это были легкие мишени", - сказал военный.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в НАТО признали ценность украинского опыта дроновой войны. По словам представителя Альянса, союзникам есть чему поучиться у Украины, особенно в сфере применения беспилотников, учитывая возможную войну в Европе.
Дроновый опыт ВСУ перенимают и американские военные. В частности, армия США учится определять дроны на слух - по примеру Украины, которая строит сети акустических сенсоров для выявления беспилотников еще на подлете.