Українські оператори дронів готуватимуть польські команди в центрі НАТО, - Сікорський

За його словами, польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів, щоб допомогти захиститися від майбутніх атак.

"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії", - сказав він.

Сікорський зазначив, що Захід повинен враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки. Він додав, що навчання відбуватиметься у центрі НАТО в Польщі, де умови безпечніші, ніж у самій Україні.

Варто зауважити, що вчора й Румунія повідомила про вторгнення дрона в її повітряний простір.

Міністерство оборони Румунії заявило, що румунський повітряний простір був порушений дроном під час російської атаки на інфраструктуру в Україні й зауважила, що для моніторингу ситуації були підняті два винищувачі F-16.