Українські оператори дронів готуватимуть польські команди в центрі НАТО, - Сікорський

Сікорський зазначив, що Захід повинен враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.
Він додав, що навчання відбуватиметься у центрі НАТО в Польщі, де умови безпечніші, ніж у самій Україні.
Польські антидронні команди проходитимуть навчання у центрі НАТО в Польщі за методиками українських операторів, щоб ефективніше протидіяти російським атакам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.
За його словами, польські антидронні команди пройдуть навчання в українських операторів, щоб допомогти захиститися від майбутніх атак.
"Українці мають краще обладнання для боротьби з російськими дронами, а також набагато глибший і більш актуальний досвід опору російській армії", - сказав він.
Сікорський зазначив, що Захід повинен враховувати, що саме українські фахівці навчатимуть польські підрозділи протистояти Росії, а не навпаки.
Він додав, що навчання відбуватиметься у центрі НАТО в Польщі, де умови безпечніші, ніж у самій Україні.
Варто зауважити, що вчора й Румунія повідомила про вторгнення дрона в її повітряний простір.
Міністерство оборони Румунії заявило, що румунський повітряний простір був порушений дроном під час російської атаки на інфраструктуру в Україні й зауважила, що для моніторингу ситуації були підняті два винищувачі F-16.
Нагадаємо, що ввечері 13 вересня Румунія та Польща оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО.
Однак Військово-повітряні сили Румунії перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі.
Два літаки F-16 супроводжували дрон до приблизно 20 км, однак так і не збили.