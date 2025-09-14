RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Украинские операторы дронов будут готовить польские команды в центре НАТО, - Сикорский

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские антидронные команды будут проходить обучение в центре НАТО в Польше по методикам украинских операторов, чтобы эффективнее противодействовать российским атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

По его словам, польские антидронные команды пройдут обучение у украинских операторов, чтобы помочь защититься от будущих атак.

"Украинцы имеют лучшее оборудование для борьбы с российскими дронами, а также гораздо более глубокий и более актуальный опыт сопротивления российской армии", - сказал он.

Сикорский отметил, что Запад должен учитывать, что именно украинские специалисты будут обучать польские подразделения противостоять России, а не наоборот.

Он добавил, что обучение будет проходить в центре НАТО в Польше, где условия безопаснее, чем в самой Украине.

Стоит заметить, что вчера и Румыния сообщила о вторжении дрона в ее воздушное пространство.

Министерство обороны Румынии заявило, что румынское воздушное пространство было нарушено дроном во время российской атаки на инфраструктуру в Украине и отметило, что для мониторинга ситуации были подняты два истребителя F-16.

Напомним, что вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов. Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Однако Военно-воздушные силы Румынии перехватили российский беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Два самолета F-16 сопровождали дрон до примерно 20 км, однако так и не сбили.

Польша