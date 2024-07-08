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Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів, - ISW

Понеділок 08 липня 2024 05:44
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Українські оператори БПЛА вдосконалили перехоплення російських дронів, - ISW Фото: українські та російські військові покращують використання БПЛА проти ворожих цілей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські оператори безпілотників покращують свої можливості перехоплення російських дронів дальнього радіусу дії у повітрі. Це дозволить Повітряним силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В якості прикладу наводиться відео від 1 червня, на якому українські сили використовують FPV-дрони з видом від першої особи для ураження російського тактичного розвідувального безпілотника ZALA та розвідувального безпілотника середнього радіусу дії "Орлан-10" під час польоту біля міста Велика Новосілка у Донецькій області.

29 червня оперативне угруповання військ "Харків" оприлюднило відео, на якому видно, як український безпілотник з видом від першої особи перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет", що летить у повітрі на Харківському напрямі.

В ISW констатують, що як українські, так і російські сили, схоже, покращують свою здатність використовувати БПЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні. Натомість в Інституті вивчення війни зазначають, що не бачили підтверджень того, що російські сили здатні використовувати БПЛА для ураження українських або розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Водночас, зазначається у звіті, росіяни скористалися обмеженнями на системи ППО в останні місяці для більш вільного використання розвідувальних безпілотників в Україні, зокрема у глибокому українському тилу. Це дозволило військам РФ вдосконалити свої розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси (РВК/РУК).

Водночас у ISW не виключають, що потужна здатність Повітряних сил використовувати дешеві та широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, ймовірно, дозволила б українським військовим послабити російські ударні комплекси. Водночас, це дозволило б зберегти дорогі та дефіцитні перехоплювачі ППО малої та середньої дальності для більш дорогих і серйозних російських повітряних цілей.

В ISW поки що не спостерігали, щоб українські сили використовували безпілотники FPV для масштабного ураження звичайних ворожих розвідувальних безпілотників.

"Російські та українські Збройні сили наразі технологічно змагаються між наступальними й оборонними силами. Здатність України впроваджувати технологічні інновації, що випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності ЗСУ нівелювати нинішні переваги Росії в матеріальному забезпеченні", - зазначають в Інституті вивчення війни.

Атаки дронами по території РФ

Українські військові продовжують атакувати об'єкти російської інфраструктури за допомогою дронів широкого спектру призначень.

Так, в ніч на 6 липня Повітряні сили атакували безпілотниками великий склад боєприпасів у прикордонному з Україною районі Воронезької області. Внаслідок атаки на складі виникла пожежа та детонація вибухонебезпечних об'єктів.

Також атаки зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Пожежу на нафтобазі в станиці Ленінградській ліквідували лише на другу добу.

5 липня українські військові атакували дронами Ростов-на-Дону. Внаслідок падіння уламків сталися численні пожежі.

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