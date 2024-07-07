У Росії після атаки дронів лише на другу добу загасили нафтобазу

У Краснодарському краї (Російська Федерація) пожежу на одній із нафтобаз ліквідували лише на другу добу. Резервуари з паливом палали після атаки дронів 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного штабу.

Повідомляється, що пожежа на нафтобазі в станиці Ленінградській, викликана атакою безпілотників, ліквідована.

Зазначимо, в ніч на 6 липня атаку зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Зокрема, у Єйську уламки безпілотника пошкодили вежу оператора стільникового зв'язку.

У станиці Павлівської фрагменти дрону впали на паливні резервуари. А у станиці Ленінградській, за даними оперативного штабу, БПЛА вразив нафтобазу.

Нова атака дронів

Сьогодні російські ЗМІ повідомили про прильоти по складу у прикордонному з Україною районі Воронезької області. В результаті там досі продовжується "детонація вибухонебезпечних об'єктів" .

За словами воронезького губернатора Олександра Гусєва, вибухи почалися після атаки безпілотників у Підгоренському районі. Наразі там оголошено режим надзвичайної ситуації, а місцевих мешканців евакуювали до пунктів тимчасового розміщення.