Украинские операторы БПЛА усовершенствовали перехват российских дронов, - ISW

Украинские операторы беспилотников улучшают свои возможности перехвата российских дронов дальнего радиуса действия в воздухе. Это позволит Воздушным силам ослабить давление на средства ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В качестве примера приводится видео от 1 июня, на котором украинские силы используют FPV-дроны с видом от первого лица для поражения российского тактического разведывательного беспилотника ZALA и разведывательного беспилотника среднего радиуса действия "Орлан-10" во время полета вблизи города Великая Новоселка в Донецкой области.

29 июня оперативная группировка войск "Харьков" обнародовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник с видом от первого лица перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет", летящий в воздухе на Харьковском направлении.

В ISW констатируют, что как украинские, так и российские силы, похоже, улучшают свою способность использовать БПЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне. Однако в Институте изучения войны отмечают, что не видели подтверждений того, что российские силы способны использовать БПЛА для поражения украинских или разведывательных беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

В то же время, отмечается в отчете, россияне воспользовались ограничениями на системы ПВО в последние месяцы для более свободного использования разведывательных беспилотников в Украине, в частности в глубоком украинском тылу. Это позволило войскам РФ усовершенствовать свои разведывательно-огневые и разведывательно-ударные комплексы (РОК/РУК).

При этом в ISW не исключают, что мощная способность Воздушных сил использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, вероятно, позволила бы украинским военным ослабить российские ударные комплексы. Однако это позволило бы сохранить дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более дорогих и серьезных российских воздушных целей.

В ISW пока не наблюдали, чтобы украинские силы использовали беспилотники FPV для масштабного поражения обычных вражеских разведывательных беспилотников.

"Российские и украинские Вооруженные силы сейчас технологически соревнуются между наступательными и оборонительными силами. Способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности ВСУ нивелировать нынешние преимущества России в материальном обеспечении", - отмечают в Институте изучения войны.