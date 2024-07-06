У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край

У ніч з 5 на 6 липня атак безпілотників зазнали три райони Краснодарського краю РФ. Внаслідок атак було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

Про це заявив оперштаб регіону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони. У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО. "Незначні пошкодження" нібито внаслідок падіння уламків отримала вежа стільникового зв'язку. У станиці Павловській "після падіння фрагментів БПЛА" на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива. У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА також спалахнув резервуар з паливом. За попередньою інформацією оперштабу, постраждалих немає.