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У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край

Субота 06 липня 2024 04:17
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У Росії заявили про атаку дронів на Краснодарський край Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч з 5 на 6 липня атак безпілотників зазнали три райони Краснодарського краю РФ. Внаслідок атак було пошкоджено вежу зв'язку та спалахнули резервуари зберігання палива на нафтобазах.

Про це заявив оперштаб регіону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними оперштабу, були атаковані Єйський, Ленінградський та Павлівський райони.

У Єйську безпілотники нібито збила російська ППО. "Незначні пошкодження" нібито внаслідок падіння уламків отримала вежа стільникового зв'язку.

У станиці Павловській "після падіння фрагментів БПЛА" на нафтобазі сталося загоряння резервуарів із зберігання палива.

У станиці Ленінградській внаслідок атаки БПЛА також спалахнув резервуар з паливом.

За попередньою інформацією оперштабу, постраждалих немає.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) в ніч проти 5 липня пролунали вибухи, в районі міста велася робота систем протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Внаслідок падіння уламків сталися пожежі.

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