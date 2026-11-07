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Українські "Нептуни" уразили важливе підприємство російського ВПК в Орлі

10:10 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: українські "Нептуни" уразили важливе підприємство російського ВПК в Орлі (facebook..com/GeneralStaf.ua)

У ніч на 7 листопада ракетні війська, задіявши берегові ракетні комплекси "Нептун", завдали удару по підприємству російського ВПК "Протон-Електротекс" в Орлі Орловської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

У результаті ударів зафіксовано влучання в ціль, на території об'єкта виникла пожежа, лунали вибухи. Масштаби завданих збитків уточнюються.

АТ "Протон-Електротекс" - провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу. Серед продукції підприємства - модулі для крилатих авіаційних ракет "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" тощо.

Ураження підприємства ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими армія РФ б'є по українських містах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у ніч на 7 листопада російський Орел зазнав ракетного удару. Попередньо, під удар потрапив район заводів "Протон", які виготовляють компоненти для комплексів "Іскандер-М" і "Панцир-С1".

Також після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Саратовському НПЗ "Роснєфті". У місті щонайменше двічі лунали сирени, очевидці повідомляли про спалахи та вибухи.

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Російська ФедераціяГенштаб ЗСУЗбройні сили УкраїниВійна в Україні