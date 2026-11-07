Украинские "Нептуны" поразили важное предприятие российского ВПК в Орле

В результате ударов зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.



АО "Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия – модули для крылатых авиационных ракет "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и т.д.

Поражение предприятия усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, по которым армия РФ бьет по украинским городам.