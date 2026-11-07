В Орлі після удару горить завод, який виготовляє компоненти для "Іскандерів"
У ніч на 7 листопада російський Орел зазнав ракетного удару. Попередньо, під удар потрапив район заводів "Протон", які виготовляють компоненти для комплексів "Іскандер-М" і "Панцир-С1".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Після атаки в Орлі спалахнула пожежа, її видно на відео, які публікують у мережі. За попередніми даними, під удар потрапив комплекс підприємств "Протон".
Офіційних даних про наслідки удару й масштаби руйнувань російська влада поки не оприлюднювала.
"Протон" розробляє і виробляє оптоелектронну техніку, напівпровідникові прилади, світлодіодну продукцію та силову електроніку.
Підприємство є важливою ланкою російського ВПК. Воно постачає компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".
Сили оборони регулярно б'ють по промислових об'єктах у глибині Росії. Наприкінці жовтня українські дрони атакували Омськ, де під удар потрапили завод "Омський каучук" і склад Ozon. На супутникових знімках видно, що склад Ozon в Омську частково вигорів, хоча від кордону з Україною до нього понад 2500 км.
Атакують і нафтопереробку. За підрахунками OSINT-аналітиків, лише за три дні Україна вивела з ладу 10% нафтопереробних потужностей РФ.