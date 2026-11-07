ua en ru
Сб, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Орлі після удару горить завод, який виготовляє компоненти для "Іскандерів"

01:03 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
В Орлі після удару горить завод, який виготовляє компоненти для "Іскандерів" Фото: на відео видно пожежу (росЗМІ)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 7 листопада російський Орел зазнав ракетного удару. Попередньо, під удар потрапив район заводів "Протон", які виготовляють компоненти для комплексів "Іскандер-М" і "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Після атаки в Орлі спалахнула пожежа, її видно на відео, які публікують у мережі. За попередніми даними, під удар потрапив комплекс підприємств "Протон".

Офіційних даних про наслідки удару й масштаби руйнувань російська влада поки не оприлюднювала.

"Протон" розробляє і виробляє оптоелектронну техніку, напівпровідникові прилади, світлодіодну продукцію та силову електроніку.

Підприємство є важливою ланкою російського ВПК. Воно постачає компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Сили оборони регулярно б'ють по промислових об'єктах у глибині Росії. Наприкінці жовтня українські дрони атакували Омськ, де під удар потрапили завод "Омський каучук" і склад Ozon. На супутникових знімках видно, що склад Ozon в Омську частково вигорів, хоча від кордону з Україною до нього понад 2500 км.

Атакують і нафтопереробку. За підрахунками OSINT-аналітиків, лише за три дні Україна вивела з ладу 10% нафтопереробних потужностей РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні искандеры Російська Федерація
Новини
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так