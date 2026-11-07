Украинские "Нептуны" поразили важное предприятие российского ВПК в Орле
В ночь на 7 ноября ракетные войска, задействовав береговые ракетные комплексы "Нептун", нанесли удар по предприятию российского ВПК "Протон-Электротекс" в Орле Орловской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В результате ударов зафиксировано попадание в цель, на территории объекта возник пожар, раздавались взрывы. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
АО "Протон-Электротекс" – ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов полного производственного цикла. Среди продукции предприятия – модули для крылатых авиационных ракет "Ковер" и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и т.д.
Поражение предприятия усложняет производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, по которым армия РФ бьет по украинским городам.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ночь на 7 ноября российский Орел потерпел ракетный удар. Предварительно под удар попал район заводов "Протон", изготавливающих компоненты для комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1".
Также после атаки беспилотников вспыхнул пожар на Саратовском НПЗ "Роснефть". В городе по меньшей мере дважды звучали сирены, очевидцы сообщали о вспышках и взрывах.