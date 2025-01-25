Українські моряки не дозволили російській ракеті вразити порт "Південний"

Екіпаж одного з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив ворожу ракету Х-59. Вона мала уразити один із чорноморських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗС України.
Зазначається, що ракета була випущена з російського літака Су-57 та спрямована на цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту "Південний".
Військові оприлюднили відео збиття ворожої цілі.
В ніч на 25 січня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 02:30 у Києві було чути звуки вибухів через роботу сил ППО.
Крім того, у Київській області дрони пошкодили багатоповерховий будинок і спровокували пожежу на підприємстві.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.