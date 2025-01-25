Українські моряки не дозволили російській ракеті вразити порт "Південний"

Повітряні атаки РФ

В ніч на 25 січня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 02:30 у Києві було чути звуки вибухів через роботу сил ППО.

Крім того, у Київській області дрони пошкодили багатоповерховий будинок і спровокували пожежу на підприємстві.

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