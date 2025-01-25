Украинские моряки не позволили российской ракете ударить по порту "Южный"

Экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59. Она должна была поразить один из черноморских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.
Отмечается, что ракета была выпущена из российского самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".
Военные обнародовали видео уничтожения вражеской цели.
В ночь на 25 января российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 02:30 в Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы сил ПВО.
Кроме того, в Киевской области дроны повредили многоэтажный дом и спровоцировали пожар на предприятии.
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