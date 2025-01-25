Украинские моряки не позволили российской ракете ударить по порту "Южный"

Воздушные атаки РФ

В ночь на 25 января российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 02:30 в Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

Кроме того, в Киевской области дроны повредили многоэтажный дом и спровоцировали пожар на предприятии.

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