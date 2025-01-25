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Українські моряки не дозволили російській ракеті вразити порт "Південний"

Субота 25 січня 2025 06:22
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Українські моряки не дозволили російській ракеті вразити порт "Південний" Фото: ВМС України успішно збили російську ракету (facebook com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Екіпаж одного з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив ворожу ракету Х-59. Вона мала уразити один із чорноморських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗС України.

Зазначається, що ракета була випущена з російського літака Су-57 та спрямована на цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту "Південний".

Військові оприлюднили відео збиття ворожої цілі.

Повітряні атаки РФ

В ніч на 25 січня російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 02:30 у Києві було чути звуки вибухів через роботу сил ППО.

Крім того, у Київській області дрони пошкодили багатоповерховий будинок і спровокували пожежу на підприємстві.

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