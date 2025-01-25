Украинские моряки не позволили российской ракете ударить по порту "Южный"

Экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59. Она должна была поразить один из черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.