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Украинские моряки не позволили российской ракете ударить по порту "Южный"

Суббота 25 января 2025 06:22
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Украинские моряки не позволили российской ракете ударить по порту "Южный" Фото: ВМС Украины успешно сбили российскую ракету (facebook com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Экипаж одного из катеров Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил вражескую ракету Х-59. Она должна была поразить один из черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских Сил ВС Украины.

Отмечается, что ракета была выпущена из российского самолета Су-57 и направлена на гражданскую инфраструктуру морского торгового порта "Южный".

Военные обнародовали видео уничтожения вражеской цели.

Воздушные атаки РФ

В ночь на 25 января российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 02:30 в Киеве были слышны звуки взрывов из-за работы сил ПВО.

Кроме того, в Киевской области дроны повредили многоэтажный дом и спровоцировали пожар на предприятии.

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