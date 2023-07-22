Українські морпіхи за добу знищили майже 40 ворожих дронів

Морпіхи зазначають, що минулої доби підрозділами ВМС знищено 10 окупантів та 38 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 241 тисячу своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 640 окупантів.

Російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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