Українські морпіхи за добу знищили майже 40 ворожих дронів

Українські морпіхи разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжують нищити ворога. За добу морські піхотинці знищили майже 40 ворожих квадрокоптерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.
Морпіхи зазначають, що минулої доби підрозділами ВМС знищено 10 окупантів та 38 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 241 тисячу своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 640 окупантів.
Російські ЗМІ зазначають, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.
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