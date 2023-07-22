Украинские морпехи за сутки уничтожили почти 40 вражеских дронов

Украинские морпехи вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают уничтожать врага. За сутки морские пехотинцы уничтожили почти 40 вражеских квадрокоптеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ в Telegram.
Морпехи отмечают, что за прошедшие сутки подразделениями ВМС уничтожено 10 оккупантов и 38 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются.
По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже более 241 тысяч своих солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов.
Российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.
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