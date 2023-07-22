Украинские морпехи за сутки уничтожили почти 40 вражеских дронов

Морпехи отмечают, что за прошедшие сутки подразделениями ВМС уничтожено 10 оккупантов и 38 квадрокоптеров. Окончательные потери врага уточняются.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла уже более 241 тысяч своих солдат. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов.

Российские СМИ отмечают, что с началом контрнаступления украинских войск в России существенно выросли потери среди офицеров и командного состава.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где продолжаются бои, соотношение потерь украинских и российских военных составляет 1 к 5,3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.