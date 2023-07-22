ЗСУ знищили ще 640 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 330 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано;

танків - 4140 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 8096 (+16) од.;

артилерійських систем - 4629 (+19) од.;

РСЗВ - 693 (+1) од.;

засоби ППО - 448 (+8) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 310 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11) од.;

крилаті ракети - 1298 (+0) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од.;

спеціальна техніка - 691 (+5) од. Фото: втрати ворога станом на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ контратакують під Бахмутом та у Запорізькій області. Тим часом російські окупанти намагаються просуватись в районі Куп'янська, а також перекидають сили під Авдіївку.