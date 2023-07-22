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ЗСУ знищили ще 640 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 08:13
ЗСУ знищили ще 640 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 330 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 4140 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 8096 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 4629 (+19) од.;
  • РСЗВ - 693 (+1) од.;
  • засоби ППО - 448 (+8) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 310 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3944 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1298 (+0) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7159 (+14) од.;
  • спеціальна техніка - 691 (+5) од.

ЗСУ знищили ще 640 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: втрати ворога станом на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ контратакують під Бахмутом та у Запорізькій області. Тим часом російські окупанти намагаються просуватись в районі Куп'янська, а також перекидають сили під Авдіївку.

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