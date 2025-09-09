Українські металурги закликають відтермінувати впровадження CBAM
Відтермінування європейського екологічного мита СВАМ є нагальною проблемою для української економіки, адже підприємствам необхідні мільярди євро для модернізації, але війна унеможливлює їх залучення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву операційного директора "Метінвесту" Олександра Мироненка у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Це дуже нагальна для нас проблема. Ми розуміємо потребу модернізації обладнання, щоб перейти в зелену металургію. Але є певні обставини, такі як війна, які не дають змоги зробити це зараз. Ми дуже вдячні уряду за включення до програми євроінтеграції пункту про відтермінування вимог CBAM для українських виробників. Потрібно відтермінувати їх на час воєнного стану плюс 3-4 роки, щоб ми мали можливість відновитися після війни й розпочати модернізацію", - сказав Мироненко.
Він зазначив, що у "Метінвесту" є повне розуміння того, що і як треба зробити. Але загалом зелена модернізація активів компанії в Україні разом зі спільними підприємствами оцінюється в близько 8 млрд долларів.
СВАМ для України
Механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.
За даними Федерації роботодавців України, у разі запровадження СВАМ для України, падіння ВВП складе $8,7 млрд до 2026 року, а у 2034 - вже $11,3 млрд.
Також Україну чекає зменшення податкових надходжень та соціальних внесків до бюджетів та фондів усіх рівнів унаслідок скорочення ділової активності - воно може становити $2,8 млрд у 2026 році, і сягнути $3,6 млрд у 2034 році.
Експерти наголошували, що для України, яка постачає до ЄС значні обсяги продукції з високим вуглецевим слідом CBAM становить серйозну загрозу та може вдарити по експорту.
Раніше німецьке видання Tagesspiegel заявило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України мінімум до 2027 року, але уряд має надіслати офіційний запит. Водночас, наразі такого запиту від української влади немає.