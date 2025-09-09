Украинские металлурги призывают отсрочить внедрение CBAM

Отсрочка европейской экологической пошлины СВАМ является насущной проблемой для украинской экономики, ведь предприятиям необходимы миллиарды евро для модернизации, но война делает невозможным их привлечение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление операционного директора "Метинвеста" Александра Мироненко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Это очень насущная для нас проблема. Мы понимаем необходимость модернизации оборудования, чтобы перейти в зеленую металлургию. Но есть определенные обстоятельства, такие как война, которые не позволяют сделать это сейчас. Мы очень благодарны правительству за включение в программу евроинтеграции пункта об отсрочке требований CBAM для украинских производителей. Необходимо отсрочить их на время военного положения плюс 3-4 года, чтобы мы имели возможность восстановиться после войны и начать модернизацию", - сказал Мироненко. Он отметил, что у "Метинвеста" есть полное понимание того, что и как нужно сделать. Но в целом зеленая модернизация активов компании в Украине вместе с совместными предприятиями оценивается около 8 млрд долларов.