UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції

Фото: українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Франція передає Україні рекордний пакет керованих авіаційних бомб AASM Hammer. У Міноборони розповіли, як працює високоточна зброя.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Читайте також: Росія зробила КАБи більш небезпечними: що вигадав ворог

Зазначається, що авіабомби AASM Hammer можуть бути застосовані з цілої низки літаків. Зокрема, вони сумісні з F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D та іншими. У Повітряних силах ЗСУ ці авіабомби адаптовані для пусків з літаків МіГ-29.

AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, що перетворює звичайні авіабомби на високоточні, керовані боєприпаси. До комплекту КАБу входить блок наведення і хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем.

Завдяки блоку наведення з інерціальним, супутниковим, лазерним або інфрачервоним типом наведення ці бомби влучають у ціль з відхиленням до 10 метрів. Прискорювач дозволяє знищувати ворожі об’єкти на відстані до 70 кілометрів, тому літаки мають змогу скидати їх на безпечній відстані.

Наразі найпопулярніші комплекти AASM Hammer – для 250-кілограмової авіабомби Mk 82 та 1000-кілограмової Mk 84, однак існують комплекти й для інших бомб.

AASM Hammer для України

Вперше про передачу Україні європейських КАБів стало відомо ще на початку 2024 року. Саме тоді у Франції заявили, що готуються передавати близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця.

Згодом повідомлялось, що Франція зобов'язалась протягом 2025 року виробити 1200 керованих авіаційних бомб AASM Hammer на противагу 830 комплектам у 2024-му. Таке озброєння Париж надає Україні в рамках оборонної допомоги.

Також раніше оператори Сил безпілотних систем скоригували удар керованою авіабомбою AASM Hammer по складу боєприпасів російської армії під час розвантаження.

Що відомо про французькі AASM Hammer – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниФранціяДопомога УкраїніF-16Миг-29