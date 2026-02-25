Українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції

Франція передає Україні рекордний пакет керованих авіаційних бомб AASM Hammer. У Міноборони розповіли, як працює високоточна зброя.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що авіабомби AASM Hammer можуть бути застосовані з цілої низки літаків. Зокрема, вони сумісні з F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D та іншими. У Повітряних силах ЗСУ ці авіабомби адаптовані для пусків з літаків МіГ-29.
AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, що перетворює звичайні авіабомби на високоточні, керовані боєприпаси. До комплекту КАБу входить блок наведення і хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем.
Завдяки блоку наведення з інерціальним, супутниковим, лазерним або інфрачервоним типом наведення ці бомби влучають у ціль з відхиленням до 10 метрів. Прискорювач дозволяє знищувати ворожі об’єкти на відстані до 70 кілометрів, тому літаки мають змогу скидати їх на безпечній відстані.
Наразі найпопулярніші комплекти AASM Hammer – для 250-кілограмової авіабомби Mk 82 та 1000-кілограмової Mk 84, однак існують комплекти й для інших бомб.
Вперше про передачу Україні європейських КАБів стало відомо ще на початку 2024 року. Саме тоді у Франції заявили, що готуються передавати близько 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця.
Згодом повідомлялось, що Франція зобов'язалась протягом 2025 року виробити 1200 керованих авіаційних бомб AASM Hammer на противагу 830 комплектам у 2024-му. Таке озброєння Париж надає Україні в рамках оборонної допомоги.
Також раніше оператори Сил безпілотних систем скоригували удар керованою авіабомбою AASM Hammer по складу боєприпасів російської армії під час розвантаження.
