Українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції

Зазначається, що авіабомби AASM Hammer можуть бути застосовані з цілої низки літаків. Зокрема, вони сумісні з F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D та іншими. У Повітряних силах ЗСУ ці авіабомби адаптовані для пусків з літаків МіГ-29.

AASM Hammer – це комплект додаткового обладнання, що перетворює звичайні авіабомби на високоточні, керовані боєприпаси. До комплекту КАБу входить блок наведення і хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем.

Завдяки блоку наведення з інерціальним, супутниковим, лазерним або інфрачервоним типом наведення ці бомби влучають у ціль з відхиленням до 10 метрів. Прискорювач дозволяє знищувати ворожі об’єкти на відстані до 70 кілометрів, тому літаки мають змогу скидати їх на безпечній відстані.

Наразі найпопулярніші комплекти AASM Hammer – для 250-кілограмової авіабомби Mk 82 та 1000-кілограмової Mk 84, однак існують комплекти й для інших бомб.