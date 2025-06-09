ЗСУ авіабомбою AASM Hammer уразили склад боєприпасів росіян (відео)

Оператори Сил безпілотних систем скоригували удар керованою авіабомбою AASM Hammer по складу боєприпасів російської армії під час розвантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.

Як повідомляється, під час проведення аеророзвідки на Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені.