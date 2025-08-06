Українські компанії зобов'яжуть подавати додаткову звітність: що пропонує Кабмін

Що передбачає законопроєкт

Кабмін запропонував внести зміни до закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Законопроєкт зобов'язує великі, а також частину середніх і малих підприємств, подавати звітність про екологічні, соціальні та управлінські (ESG) аспекти своєї діяльності.

Документ гармонізує українське законодавство із Директивою ЄС 2022/2464 щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку.

Передбачається, що така звітність стане частиною загального управлінського звіту. Підприємства, які становлять суспільний інтерес, включаючи державні компанії, зобов’язані будуть готувати звіт за європейськими стандартами.

Хто і коли подасть перші звіти

Запровадження звітності зі сталого розвитку відбуватиметься поступово. Першими вже у 2027 році звітуватимуть компанії, в яких працює понад 500 людей. У 2028 році звітуватимуть решта великих компаній. Малі та середні підприємства, акції яких допущено до біржової торгівлі, мають подати перший звіт у 2029 році.

Дочірні компанії звільняються від обов’язкової звітності, якщо їх уже охоплено звітністю материнської компанії. Також добровільним буде звітування для більшості малих підприємств, якщо вони не публічні та не державні.

Нові критерії для категорій підприємств

Законопроєкт вводить оновлені фінансові критерії для визначення категорій підприємств. Так, мікропідприємством вважатиметься компанія з активами до 450 тисяч євро та чистим оборотом до 900 тисяч євро. Для малих підприємств ці ліміти становитимуть 5 млн євро за активами і 10 млн євро за оборотом. Середні – до 25 млн і 50 млн відповідно. Все, що вище – велике підприємство.

Залежно від категорії, змінюється і обсяг звітності, який необхідно подавати. Для окремих підприємств із державною часткою понад 50% передбачено обов’язкове складання управлінського звіту та звітності зі сталого розвитку навіть при меншому розмірі.

Що ще зміниться для бізнесу

Проєкт закону також уточнює терміни, визначає вимоги до бухгалтера підприємств, що становлять суспільний інтерес, та закріплює обов’язок подавати звіти в електронному форматі. Склад і структура звітності регулюватимуться через затверджену таксономію, узгоджену з європейською практикою.

Крім того, вводяться положення про використання міжнародних стандартів звітності (IFRS), а також положення щодо спрощення звітності для частини підприємств.

Коли запрацює

Закон набере чинності з 1 січня 2026 року. Після цього Кабмін, НБУ та інші регулятори повинні будуть протягом 6 місяців адаптувати свої нормативно-правові акти.