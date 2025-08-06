Украинские компании обяжут подавать дополнительную отчетность: что предлагает Кабмин

Что предусматривает законопроект

Кабмин предложил внести изменения в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Законопроект обязывает крупные, а также часть средних и малых предприятий, подавать отчетность об экологических, социальных и управленческих (ESG) аспектах своей деятельности.

Документ гармонизирует украинское законодательство с Директивой ЕС 2022/2464 по корпоративной отчетности по устойчивому развитию.

Предполагается, что такая отчетность станет частью общего управленческого отчета. Предприятия, которые представляют общественный интерес, включая государственные компании, обязаны будут готовить отчет по европейским стандартам.

Кто и когда подаст первые отчеты

Введение отчетности по устойчивому развитию будет происходить постепенно. Первыми уже в 2027 году будут отчитываться компании, в которых работает более 500 человек. В 2028 году будут отчитываться остальные крупные компании. Малые и средние предприятия, акции которых допущены к биржевой торговле, должны подать первый отчет в 2029 году.

Дочерние компании освобождаются от обязательной отчетности, если они уже охвачены отчетностью материнской компании. Также добровольной будет отчетность для большинства малых предприятий, если они не публичные и не государственные.

Новые критерии для категорий предприятий

Законопроект вводит обновленные финансовые критерии для определения категорий предприятий. Так, микропредприятием будет считаться компания с активами до 450 тысяч евро и чистым оборотом до 900 тысяч евро. Для малых предприятий эти лимиты составят 5 млн евро по активам и 10 млн евро по обороту. Средние - до 25 млн и 50 млн соответственно. Все, что выше - крупное предприятие.

В зависимости от категории, меняется и объем отчетности, который необходимо подавать. Для отдельных предприятий с государственной долей более 50% предусмотрено обязательное составление управленческого отчета и отчетности по устойчивому развитию даже при меньшем размере.

Что еще изменится для бизнеса

Проект закона также уточняет сроки, определяет требования к бухгалтеру предприятий, представляющих общественный интерес, и закрепляет обязанность подавать отчеты в электронном формате. Состав и структура отчетности будут регулироваться через утвержденную таксономию, согласованную с европейской практикой.

Кроме того, вводятся положения об использовании международных стандартов отчетности (IFRS), а также положения по упрощению отчетности для части предприятий.

Когда заработает

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. После этого Кабмин, НБУ и другие регуляторы должны будут в течение 6 месяцев адаптировать свои нормативно-правовые акты.