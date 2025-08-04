Уряд хоче поставити фінальну крапку у питанні використання печаток у бізнесі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має остаточно усунути вимогу щодо обов'язкового використання печаток юридичними особами та ФОПами у випадках, коли це не передбачено законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий проєкт № 13591.

Навіщо це потрібно

Мета документа - спростити ведення бізнесу та прибрати зайві вимоги, що гальмують розвиток малого й середнього підприємництва.

Наразі в українському законодавстві вже закріплено принцип добровільного використання печаток. Проте деякі закони досі містять норми, які змушують компанії їх застосовувати.

Зокрема, це стосується законів про організації роботодавців та про ринки капіталу, де вимоги щодо печаток прописані не чітко. Через це підприємці змушені витрачати гроші на виготовлення печаток, навіть якщо вони їм не потрібні.

Що змінить законопроєкт

Новий законопроєкт пропонує вилучити згадки про обов’язкове використання печаток з двох законів:

"Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності"

"Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Це дозволить підприємцям уникнути непотрібних витрат і бюрократії, а також унеможливить неоднозначне трактування норм під час перевірок чи укладання договорів.