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Українські інженери створили дрон-перехоплювач зі "стелею" у 11 кілометрів

Четвер 26 червня 2025 14:55
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Українські інженери створили дрон-перехоплювач зі "стелею" у 11 кілометрів Фото: українські інженери створили дрон-перехоплювач (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські розробники з групи "Дикі шершні" розробили дрон-перехоплювач, який здатний підійматись на висоту до 11 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Судячи з опублікованих кадрів, ударний безпілотник випробовували в небі над Херсонської області.

Такі висотні характеристики мають розширити можливості України щодо боротьби з великими російськими безпілотниками, які з метою розвідки або завдання ударів літають на великих висотах.

Точні характеристики і зовнішній вигляд свого висотного дрона-перехоплювача "Дикі шершні" тримають у секреті. За словами розробників, дрон ще не пройшов кодифікацію Міністерства оборони України.

Нові дрони у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

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