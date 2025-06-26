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Украинские инженеры создали дрон-перехватчик с "потолком" в 11 километров

Четверг 26 июня 2025 14:55
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Украинские инженеры создали дрон-перехватчик с "потолком" в 11 километров Фото: украинские инженеры создали дрон-перехватчик (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские разработчики из группы "Дикие шершни" разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный".

Судя по опубликованным кадрам, ударный беспилотник испытывали в небе над Херсонской областью.

Такие высотные характеристики должны расширить возможности Украины по борьбе с крупными российскими беспилотниками, которые с целью разведки или нанесения ударов летают на больших высотах.

Точные характеристики и внешний вид своего высотного дрона-перехватчика "Дикие шершни" держат в секрете. По словам разработчиков, дрон еще не прошел кодификацию Министерства обороны Украины.

Новые дроны в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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