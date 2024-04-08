Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК Росії й не тільки, - джерело

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - розповіло джерело.

Серед користувачів сервісу:

"Уральський завод цивільної авіації";

"НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка");

"Уральський завод спецтехніки";

Газпром;

Трансгаз;

Лукойл;

Роснафта;

"Норільський нікель";

Ростелеком;

Телеком;

Мегафон.

Згідно з даними джерела, атака була спільно операцією української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ.

Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:

400 віртуальних серверів;

42 фізичних сервери.

На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", - додало джерело.

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: