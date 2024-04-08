Українські хакери знищили дата-центр, яким користувався ВПК Росії й не тільки, - джерело

Українські хакери, які можуть бути пов'язаними з кіберами Служби безпеки України (СБУ), знищили дата-центр, яким користувався російський військово-промисловий комплекс, нафтогаз й телеком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело
"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти", - розповіло джерело.
Серед користувачів сервісу:
Згідно з даними джерела, атака була спільно операцією української хакерської групи BLACKJACK з кібердепартаментом СБУ.
Під час операції вдалось знищити більше 300Тб даних, серед яких:
На серверах розміщувалась внутрішня документація, резервні копії й інші програми, завдяки яким віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.
"Знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року", - додало джерело.
Варто додати, що українські хакери регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.