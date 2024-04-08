RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник

Фото: украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только (freepik.com)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберами Службы безопасности Украины (СБУ), уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нафтогаз и телеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", - рассказал источник.

Среди пользователей сервиса:

  • "Уральский завод гражданской авиации";
  • "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
  • "Уральский завод спецтехники";
  • Газпром;
  • Трансгаз;
  • Лукойл;
  • Роснефть;
  • "Норильский никель";
  • Ростелеком;
  • Телеком;
  • Мегафон.

Согласно данным источника, атака была совместно операцией украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.

Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:

  • 400 виртуальных серверов;
  • 42 физических сервера.

На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", - добавил источник.

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияВойна в Украине