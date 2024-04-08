Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберами Службы безопасности Украины (СБУ), уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нафтогаз и телеком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", - рассказал источник.
Среди пользователей сервиса:
Согласно данным источника, атака была совместно операцией украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.
Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:
На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.
"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", - добавил источник.
Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например:
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