Українські хакери зламали пошту шпигуна ГРУ РФ, який втручався у вибори США 2016 року

Хакери повідомили, що вкрали листування у підполковника Сергія Моргачова, якому у 2018 році було пред'явлено звинувачення у сприянні організації злому та витоку електронних листів Національного комітету Демократичної партії та Хілларі Клінтон.

Дослідник зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Стефан Соесанто заявив, що витік виглядає цілком правдоподібним. Спільнота InformNapalm підтвердила особу Моргачова.

Вони вивчили особисті справи та біографічні дані, вкрадені хакерами, у тому числі один документ, який ідентифікував його як начальника відділу у підрозділі 26165 - тієї ж посади, на якій його звинувачувало ФБР у 2018 році.

У своєму обвинувальному висновку ФБР описало його як офіцера російського військового розвідувального агентства ГРУ. У ньому йшлося, що його відділ займається розробкою шкідливих програм та управлінням ними, включаючи шпигунське програмне забезпечення X-Agent, яке використовується для атаки під час виборів президента США у 2016 році.