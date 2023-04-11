Украинские хакеры взломали почту шпиона ГРУ РФ, который вмешивался в выборы США 2016 года

Хакеры сообщили, что украли переписку у подполковника Сергея Моргачева, которому в 2018 году было предъявлено обвинение в содействии организации взлома и утечки электронных писем Национального комитета Демократической партии и Хиллари Клинтон.

Исследователь из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Стефан Соесанто заявил, что утечка выглядит вполне правдоподобной. Сообщество InformNapalm подтвердило личность Моргачева.

Они изучили личные дела и биографические данные, украденные хакерами, в том числе один документ, идентифицировавший его как начальника отдела в подразделе 26165 - той же должности, на которой его обвиняло ФБР в 2018 году.

В своем обвинительном заключении ФБР описало его как офицера российского военного разведывательного агентства ГРУ. В нем говорилось, что его отдел занимается разработкой вредоносных программ и управлением ими, включая шпионское программное обеспечение X-Agent, которое используется для атаки на выборах президента США в 2016 году.