Росіяни готують нову хвилю кібератак на Україну, - Microsoft
Російські хакери готуються до нової хвилі кібератак проти України та наших західних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Microsoft, опублікований Reuters.
Згідно з даними звіту, від січня 2023 року російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні і військові об'єкти України та її партнерів. Одна з груп, за словами авторів звіту, "схоже, готується до нової деструктивної кампанії".
Звіт також вказує на те, що особливо активна російська команда хакерів, відома як Sandworm, випробовує "додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для руйнівних атак на організації за межами України, що виконують ключові функції в ланцюгах постачання".
Microsoft також повідомляє, що виявила щонайменше дев'ять різних "чистильників" і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш як 100 українських організацій, починаючи з січня 2022 року. Зросла кількість прихованих російських кібероперацій, спрямованих на компрометацію українських організацій на Заході.
"У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України", - йдеться в звіті.
Нагадаємо, що 22 лютого росіяни влаштували серію кібератак проти державних установ Італії.
Пізніше ймовірно російські хакери атакували сайт німецького виробника зброї Rheinmetall.
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