Німецькі органи влади потрапили під атаку хакерів, яких пов'язують із РФ
Декілька регіонів Німеччини зазнали масштабної кібератаки, за якою можуть стояти російські хакери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрових технологій Саксонії-Анхальт Лідії Хюскенс, яку приводить Bild.
"У середу державні сайти відразу кількох федеральних земель Німеччини зазнали DDoS-атаки іноземних хакерів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що не працювали сайти поліції Бранденбурга та Нижньої Саксонії, офіційний портал Шлезвіг-Гольштейна, сайти міністерств та правоохоронців у Мекленбурзі – Передній Померанії, Саксонії-Анхальт та Нижній Саксонії.
"Ми вважаємо, що атаки на різні федеральні землі були скоординовані", - заявила Хюскенс.
За даними прокуратури місто Ферден у Нижній Саксонії, наразі розслідуються всі версії нападу, але є вказівки на російський слід.
Нагадаємо, що витік тисячі секретних файлів російської компанії Vulkan показав, як програмісти допомагають російським спецслужбам.
Нещодавно компанія Microsoft повідомила, що росіяни готують нову хвилю кібератак на Україну.
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