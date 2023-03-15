Хакери зламали пошту окупанта, який засвітив застосування хімзброї проти ЗСУ

Хакери з організації "Кібер Спротив" зламали пошту російського військового. Мова йде про Михайла Лучіна, котрий був оператором БПЛА. Він засвітив скидання гранати К-51 з дрону на українські позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Активісти отримали дані, що окупант перепродає дрони, які купують волонтери і передають йому у Донецьк. Окрім цього, хакери знайшли у нього та передали ЗСУ технічну документацію компанії "Вектор", котра створює для армії РФ комплекси боротьби з українськими дронами.

Як встановили хакери, окупант не приховує на фотографіях, що вбиває українців добровільно. В листуванні чоловік критикує "кадирівців" й всю армію РФ, що "воює за спинами" так званих армій "ЛНР" та "ДНР".