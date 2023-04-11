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Українські хакери зламали пошту шпигуна ГРУ РФ, який втручався у вибори США 2016 року

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 20:16
Українські хакери зламали пошту шпигуна ГРУ РФ, який втручався у вибори США 2016 року Фото: Хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Українські хакери зламали електронну пошту високопоставленого російського військового шпигуна, яке розшукує Федеральне бюро розслідувань за атаку на виборчий штаб Хілларі Клінтон та інших високопоставлених представників Демократичної партії напередодні виборів президента США 2016 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи Cyber Resistance, яку приводить Reuters.

Хакери повідомили, що вкрали листування у підполковника Сергія Моргачова, якому у 2018 році було пред'явлено звинувачення у сприянні організації злому та витоку електронних листів Національного комітету Демократичної партії та Хілларі Клінтон.

Дослідник зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Стефан Соесанто заявив, що витік виглядає цілком правдоподібним. Спільнота InformNapalm підтвердила особу Моргачова.

Вони вивчили особисті справи та біографічні дані, вкрадені хакерами, у тому числі один документ, який ідентифікував його як начальника відділу у підрозділі 26165 - тієї ж посади, на якій його звинувачувало ФБР у 2018 році.

У своєму обвинувальному висновку ФБР описало його як офіцера російського військового розвідувального агентства ГРУ. У ньому йшлося, що його відділ займається розробкою шкідливих програм та управлінням ними, включаючи шпигунське програмне забезпечення X-Agent, яке використовується для атаки під час виборів президента США у 2016 році.

Нагадаємо, що хакери з організації "Кібер Спротив" зламали пошту російського військового. Мова йде про Михайла Лучіна, котрий був оператором БПЛА. Він засвітив скидання гранати К-51 з дрона на українські позиції.

Раніше декілька регіонів Німеччини зазнали масштабної кібератаки, за якою можуть стояти російські хакери.

Також повідомлялось, що російські хакери готуються до нової хвилі кібератак проти України та наших західних партнерів.

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