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Украинские хакеры взломали почту шпиона ГРУ РФ, который вмешивался в выборы США 2016 года

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 20:16
Украинские хакеры взломали почту шпиона ГРУ РФ, который вмешивался в выборы США 2016 года Фото: Хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские хакеры взломали электронную почту высокопоставленного российского военного шпиона, разыскиваемого Федеральным бюро расследований за атаку на избирательный штаб Хиллари Клинтон и других высокопоставленных представителей Демократической партии накануне выборов президента США 2016 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление группы Cyber Resistance, которое приводит Reuters.

Хакеры сообщили, что украли переписку у подполковника Сергея Моргачева, которому в 2018 году было предъявлено обвинение в содействии организации взлома и утечки электронных писем Национального комитета Демократической партии и Хиллари Клинтон.

Исследователь из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Стефан Соесанто заявил, что утечка выглядит вполне правдоподобной. Сообщество InformNapalm подтвердило личность Моргачева.

Они изучили личные дела и биографические данные, украденные хакерами, в том числе один документ, идентифицировавший его как начальника отдела в подразделе 26165 - той же должности, на которой его обвиняло ФБР в 2018 году.

В своем обвинительном заключении ФБР описало его как офицера российского военного разведывательного агентства ГРУ. В нем говорилось, что его отдел занимается разработкой вредоносных программ и управлением ими, включая шпионское программное обеспечение X-Agent, которое используется для атаки на выборах президента США в 2016 году.

Напомним, что хакеры по организации "Кибер Сопротивление" взломали почту российского военного. Речь идет о Михаиле Лучине, который был оператором БПЛА. Он зажег сброс гранаты К-51 с дрона на украинские позиции.

Ранее несколько регионов Германии испытали масштабную кибератаку, за которой могут стоять российские хакеры.

Также сообщалось, что российские хакеры готовятся к новой волне кибератак против Украины и наших западных партнеров.

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