Українські футболісти-зрадники осоромилися у чемпіонаті Росії

Так, у матчі 10-го туру проти новоросійського "Чорноморця" "Чайка" програла з рахунком 1:4. Роспутько вийшов на поле на 57-й хвилині, але не зміг допомогти своїй команді уникнути розгрому.

Пресслужба "Чайки" привітала гравця з першим матчем, проте цей дебют став символом невдачі.

Клуб Роспутька перебуває у дуже скрутному становищі в турнірній таблиці: команда з 6 очками посідає 17-те місце. "Чайка" також є командою, яка найбільше пропускає (наразі в пасиві клубу 22 голи).

Хто такий Роспутько

Олександр у "Шахтарі" грав на позиції опорного півзахисника та виступав за юнацьку збірну України U-19. У 2023 році його вважали одним із найталановитіших молодих гравців свого віку.

На початку жовтня 2023 року юнацька команда "гірників" перебувала в Бельгії, де грала матч Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена". Після переможного поєдинку, в якому Роспутько відіграв увесь матч, він не сів на літак разом із командою.

Усі спроби зв'язатися з ним були марними -футболіст зник в аеропорту, залишивши лише свою форму, а його телефон був вимкнений.

Клуб намагався зв’язатися з гравцем, але безуспішно. Було офіційно заявлено, що якщо Роспутько не повернеться протягом п'яти днів, його контракт буде розірвано

Згодом стало відомо, що через проросійські погляди 19-річний Роспутько вирішив втекти до країни-агресора, де попросив політичний притулок. У серпні цього року він отримав російське громадянство і став гравцем клубу "Чайка".

Не Роспутьком єдиним

Зазначимо, що окрім Роспутька, за "Чайку" виступає ще дваколишніх українських футболіста.



Один з них - Станіслав Біблик. Він народився в Єнакієвому, був у академії "Шахтаря", встиг дебютувати у Прем'єр-Лізі в складі ФК "Маріуполь" і грав за юнацькі збірні України різних вікових категорій. Однак у 2022 році перебрався в окупований Крим, а звідти - у РФ.



Другий - Руслан Червяков. Цей гравець починав кар’єру в академіях "Дніпра", згодом грав за юнацькі команди "Шахтаря", "Інгульця", а у 2022-2023 роках навіть встиг побігати за іспанську "Валенсію" і португальський клуб "Жил Вісенте".

Однак, судячи з усього, Європа його не привабила, тому він перебрався спочатку у "Торпедо", яке бореться за виживання, а потім - у "Чайку".