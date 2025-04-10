Українські FPV-дрони розбили укриття ворога на Покровському напрямку

Українські FPV-дрони знищили вогневі позиції та укриття з російськими солдатами на Покровському напрямку, попри намагання російської армії заховатися від ЗСУ.

"Ворог ховається в укриттях та намагається тримати оборону в укріпленнях. Але це - не захист, коли працюють оператори ударних дронів штурмової. Вони влаштовують окупантам "гарячі зустрічі" з FPV-дронами", - розповіли в угрупованні військ.

Для знищення цілей українські військові використали скиди боєприпасів із дронів.

Влучну роботу українських операторів дронів показала на відео 5 окрема штурмова Київська бригада.

"Бійці методично зачищають позиції противника, не залишаючи шансів ні бетонним стінам, ні тим, хто за ними", - додали в ОСУВ.

Успіхи українських воїнів

На Покровському напрямку українські бійці нещодавно також знищили російську бойову машину піхоти (БМП) разом з десантом. Спільна операція FPV-операторів батальйонну безпілотних систем та аеророзвідників 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна НГУ "Червона Калина" призвела до знищення ворожої бойової машини піхоти та її екіпажу ще на підступах до їхніх позицій.

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) знищили вісім ворожих БПЛА на Покровському напрямку. Спеціалізований підрозділ “Крила” провели успішні операції з ураження безпілотників в повітрі.

Окрім того, українська артилерія майстерно атакувала позиції російських загарбників. Влучними пострілами знищено ворожі гаубиці Мста-Б, Д-30, польові склади боєприпасів та особовий склад противника.