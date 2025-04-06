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Пекельний удар української артилерії: знищено гаубиці та склади противника (відео)

Україна, Неділя 06 квітня 2025 14:30
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Пекельний удар української артилерії: знищено гаубиці та склади противника (відео) Фото: артилерія ЗСУ знищила гаубиці та склади росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська артилерія атакувала позиції російських загарбників. Були знищено ворожі гаубиці, склади та живу силу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола в Facebook.

"Операція - демілітаризація. Загарбники щодня відчувають пекельний вогонь нашої артилерії. Влучним пострілами знищено ворожі гаубиці Мста-Б, Д-30, польові склади боєприпасів та особовий склад противника", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксовано 178 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському напрямку - 75 атак відбивали українські військові. На Лиманському напрямку ворог атакував 39 разів, а на Торецькому напрямку - 20 боїв.

У Курській області Сили оборони України відбили 17 атак. Там ворог завдав 22 авіаудари, скинувши 34 КАБи, і здійснив 322 артобстріли.

Втрати РФ з початку повномасштабної війни становлять понад 923 тисячі осіб. За минулу добу українські воїни ліквідували ще 1330 росіян.

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