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Украинские FPV-дроны получили искусственный интеллект AURA AI: чему научились

10:40 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Украинские FPV-дроны получили искусственный интеллект AURA AI: чему научились Фото: украинские FPV-дроны получили искусственный интеллект AURA AI (пресс-служба TAF Industries)
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Компания TAF Industries выпустила на рынок FPV-дрон Колибри 10” Advance, оснащенный модулем детекции и автоматического донаведения на основе искусственного интеллекта AURA AI от DOD Solution.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе TAF Industries.

Отмечается, что модуль AURA AI обеспечивает детекцию, распознавание, восхищение и сопровождение движущихся и статических целей.

В основе решения - одноплатный компьютер собственной разработки DOD Solution, оптимизированный для работы алгоритмов искусственного интеллекта на FPV-дронах. Система выявляет, распознает и захватывает цель. Оператор подтверждает атаку, после чего AURA AI продолжает сопровождение цели и самостоятельно производит ее поражение.

Это уменьшает нагрузку на пилота и позволяет выполнять боевое задание даже в условиях потери GPS-сигнала, активного действия РЭБ и ограниченной или отсутствующей связи.

"Модуль автоматического донаведения от DOD Solution распознает цели, повышая уровень автономности дрона с помощью ИИ. Эта функция в первую очередь помогает пилотам увидеть все потенциальные угрозы и объекты для поражения, обводя их прямоугольником. По сути, ИИ-модуль подсвечивает цели, которые пилот мог не заметить" FPV-дронов компании TAF Industries.

По его словам, также его преимуществом является распознавание разных классов транспортных средств, что снимает с пилота излишнюю когнитивную нагрузку.

Колибри 10” Advance с модулем AURA AI уже применялись подразделениями 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

Украинские FPV-дроны получили искусственный интеллект AURA AI: чему научились

Фото: дрон самостоятельно определяет ключевые враждебные цели (пресс-служба TAF Industries)

Детали интеграции ИИ

Как сообщили в комментарии РБК-Украина представители TAF Industries, техническая интеграция AURA AI в новую платформу обычно занимает около 1-2 недель. В рамках сотрудничества с TAF Industries процесс был более длительным, поскольку совместная работа охватывала не только непосредственную интеграцию модуля, но и другие этапы подготовки и тестирования решения.

Для работы AURA AI на дрон устанавливается одноплатный бортовой компьютер от DOD Solution, специально оптимизированный для работы алгоритмов искусственного интеллекта на FPV-дронах. Буквально он представляет собой дополнительную плату в стеке дрона.

Напомним, американский производитель впервые будет выпускать морские дроны Magura, разработанные и опробованные на войне в Украине.

Кроме того, украинский ударный беспилотник "Лютий" превратили в носителя ракет. Его впервые представили на международной выставке в Англии.

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