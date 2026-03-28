Українські "Фламінго" атакували російський завод вибухівки

За даними військових, удару по підприємству завдали воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що "Промсинтез" спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовуються для спорядження боєприпасів, зокрема бомб і ракет. Цей завод виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення на рік.

"Підтверджено ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні", - йдеться у повідомленні.

Наразі масштаби збитків на важливому стратегічному об'єкті воєнно-промислового комплексу РФ уточнюються.