Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украинские "Фламинго" атаковали российский завод взрывчатки

15:27 28.03.2026 Сб
2 мин
Завод в Чапаевске производит более 30 тысяч тонн взрывчатки в год
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (t.me GUmchs62)

Украинские военные нанесли удар ракетами FP-5 "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

По данным военных, удар по предприятию нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

В Генштабе отметили, что "Промсинтез" специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, в частности бомб и ракет. Этот завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.

"Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне", - говорится в сообщении.

Сейчас масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ уточняются.

Это не первый случай применения ракет "Фламинго" по важным предприятиям российского ВПК. Напомним, в ночь на 21 февраля россияне жаловались на взрывы в Воткинске в Удмуртии, после чего в соцсетях появились кадры пожара и дыма на территории "Воткинского завода".

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Утокинский завод", который производит межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.

По уточненным данным, удар ракетами "Фламинго" по российскому предприятию уничтожил гальвано-штамповочный цех. В частности, в кровле цеха зафиксировали пролом ориентировочными размерами 30×24 м.

Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинафламінго