Украинские "Фламинго" атаковали российский завод взрывчатки

По данным военных, удар по предприятию нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

В Генштабе отметили, что "Промсинтез" специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, которые используются для снаряжения боеприпасов, в частности бомб и ракет. Этот завод производит более 30 тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения в год.

"Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне", - говорится в сообщении.

Сейчас масштабы ущерба на важном стратегическом объекте военно-промышленного комплекса РФ уточняются.