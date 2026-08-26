Українські фахівці з дронів навчали НАТО у Латвії

Українські експерти Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) консультували щодо відбиття атак дронів. Це відбулося нещодавно під час навчань НАТО у Латвії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.
LCI-X 3-26 Execution - третій етап навчань, націлених на тестування та інтеграцію рішень для боротьби з безпілотниками. Це робиться для підтримки східного флангу НАТО.
Понад тисяча фахівців взяли у часть у заходах, включно з військовими з 25 країн НАТО та України.
Навчання відбулись цього місяця у Латвії та були частиною Exercise Baltic Trust.
Учасники перейшли до багатоелементної інтеграції:
Українські експерти сфокусувались на узгодженні експериментів НАТО з реаліями поточного поля бою:
Один із головних пріоритетів діяльності JATEC - систематичне залучення українських військовослужбовців із бойовим досвідом до спільних заходів з Альянсом.
Це посилює захисні спроможності партнерів та прискорює оперативну взаємосумісність Сил оборони України зі стандартами та системами НАТО.
Раніше РБК-Україна писало, що уперше за вісім років Україну в жовтні відвідає Військовий комітет НАТО. Про це стало відомо після першої розмови Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з головою комітету.
Також повідомлялося, що ЗСУ виступають інструкторами для сил НАТО, передаючи унікальний досвід протидії дронам.
Крім того, під час військових навчань НАТО Hedgehog 2025 в Естонії один із сценаріїв завершився умовним "знищенням" бойової групи. Роль противника виконували українські військові, які застосували тактику використання дронів.