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Військовий комітет НАТО приїде в Україну після 8-річної перерви, - Драпатий

11:38 21.08.2026 Пт
2 хв
Голова комітету вже тричі приїздив в Україну й бачив ситуацію на місці
aimg Валерія Абабіна
Військовий комітет НАТО приїде в Україну після 8-річної перерви, - Драпатий Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне (facebook_com_GeneralStaff_ua)
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Уперше за вісім років Україну в жовтні відвідає Військовий комітет НАТО. Про це стало відомо після першої розмови Головнокомандувача ЗСУ з головою комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Перша розмова з главою Військового комітету НАТО

Драпатий уперше поспілкувався з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Він подякував адміралу за особисту позицію і послідовну підтримку України на рівні вищого військового керівництва Альянсу.

За словами Головнокомандувача, адмірал тричі був в Україні та бачив ситуацію на місці, і це відчувається в розмові.

Що обговорювали

Драпатий поінформував главу Військового комітету НАТО про обстановку на фронті та про пріоритети української армії: далекобійні удари, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової.Окремо йшлося про протиповітряну оборону.

"Захист неба - це мій пріоритет", - наголосив він.

У жовтні в Україні очікують Військовий комітет НАТО. Востаннє такий візит відбувався вісім років тому.

Драпатий підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку від Альянсу.

"Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу", - додав він.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю РБК-Україна високо оцінив бойовий досвід українських військових - за його словами, ЗСУ залучають до навчань Альянсу, де вони виступають у ролі "червоної команди" і не раз демонстрували себе як серйозний противник.

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