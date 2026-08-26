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Украинские специалисты по дронам обучали НАТО в Латвии

17:58 26.08.2026 Ср
2 мин
ВСУ имеют незаурядный опыт противодействия российским беспилотникам
aimg Елена Бджола
Фото: украинские эксперты на учениях НАТО (act.nato.int)

Украинские эксперты Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) консультировали насчет отражения атак дронов. Это произошло недавно во время учений НАТО в Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Украинские эксперты JATEC консультируют НАТО

LCI-X 3-26 Execution - третий этап учений, нацеленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками. Это делается для поддержки восточного фланга НАТО.

Более тысячи специалистов приняли участие в мероприятиях, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.

Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust.

Участники перешли к многоэлементной интеграции:

  • на тактическом уровне,
  • системы командования и управления НАТО.

Какие именно консультации

Украинские эксперты сфокусировались на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя:

  • Корректировали сценарий под реалии фронта: предоставили предложения к замыслу учений еще до их старта, корректируя параметры полета БПЛА.
  • Контролировали действия "условного противника": мониторили и координировали экипажи врага, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.

Работа JATEC

Один из главных приоритетов деятельности JATEC - систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом в совместные мероприятия с Альянсом.

Это усиливает защитные возможности партнеров и ускоряет оперативную взаимосовместимость Сил обороны Украины со стандартами и системами НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что впервые за восемь лет Украину в октябре посетит Военный комитет НАТО. Об этом стало известно после первого разговора Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого с главой комитета.

Также сообщалось, что ВСУ выступают инструкторами для сил НАТО, передавая уникальный опыт противодействия дронам.

Кроме того, во время военных учений НАТО Hedgehog 2025 в Эстонии один из сценариев завершился условным "уничтожением" боевой группы. Роль противника выполняли украинские военные, которые применили тактику использования дронов.

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