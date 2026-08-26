Украинские специалисты по дронам обучали НАТО в Латвии

Украинские эксперты JATEC консультируют НАТО

LCI-X 3-26 Execution - третий этап учений, нацеленных на тестирование и интеграцию решений для борьбы с беспилотниками. Это делается для поддержки восточного фланга НАТО.

Более тысячи специалистов приняли участие в мероприятиях, включая военных из 25 стран НАТО и Украины.

Учения прошли в этом месяце в Латвии и были частью Exercise Baltic Trust.

Участники перешли к многоэлементной интеграции:

на тактическом уровне,

системы командования и управления НАТО.

Какие именно консультации

Украинские эксперты сфокусировались на согласовании экспериментов НАТО с реалиями текущего поля боя:

Корректировали сценарий под реалии фронта: предоставили предложения к замыслу учений еще до их старта, корректируя параметры полета БПЛА.

Контролировали действия "условного противника": мониторили и координировали экипажи врага, обеспечивая точное соблюдение планов полетов и профилей угроз.

Работа JATEC

Один из главных приоритетов деятельности JATEC - систематическое привлечение украинских военнослужащих с боевым опытом в совместные мероприятия с Альянсом.

Это усиливает защитные возможности партнеров и ускоряет оперативную взаимосовместимость Сил обороны Украины со стандартами и системами НАТО.