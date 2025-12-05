Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ

Українські винищувачі F-16, імовірно, можуть збивати російські дрони за допомогою недорогих і ефективних ракет APKWS II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Вперше F-16 українських ВПС отримали можливість застосовувати блоки LAU-131 для Hydra-70, сумісні з комплектами APKWS II із напівактивним лазерним наведенням, пише профыльний портал.
Ця система дозволяє ефективно збивати ворожі дрони при відносно низькій вартості ракети - близько 30-31 тисячі доларів за одиницю, у порівнянні з мільйонними цінами AIM-9 та AIM-120.
На літаку встановлений підвісний контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, який забезпечує точне лазерне наведення. Без нього ракети залишаються некерованими.
Один F-16 може нести до 28-и 70-мм ракет, що робить його ефективним інструментом протидії БПЛА.
Ефективність APKWS II для боротьби з безпілотниками спершу довели у наземних операціях в Україні, а згодом США адаптували систему для винищувачів, таких як F-15E Strike Eagle.
Нині українські F-16 отримали подібну можливість завдяки допомозі партнерських країн Європи, серед яких Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Велика Британія та Польща.
До цього старі українські F-16 мали обмежені можливості протидії дронам.
Використання Sniper Pod та APKWS II стало значним посиленням Повітряних сил, дозволяючи економити дорогі ракети і ефективно боротися з масованими атаками безпілотників РФ.
Нове оснащення особливо важливе на тлі активного застосування "Шахедів" та інших БПЛА ворога, що продовжують загрожувати українському небу.
Нагадаємо, у 2023 році кілька країн НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16 та підготувати українських пілотів для їх використання.
За даними Politico, Київ тиснув на Європу та США, щоб прискорити підготовку своїх пілотів, незадоволений темпами та обсягом навчання на Заході.
Також ми писали, що у травні міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що країна передасть F-16 Україні раніше запланованого, проте нещодавно уточнив, що нові поставки винищувачів можливі лише наступного року.
Причина - Бельгія щойно отримала сучасні літаки F-35, що відтерміновує передачу F-16.